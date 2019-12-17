Украине предрекли участь беднейших стран Африки

К этом приведет распродажа земли

Православная церковь Московского патриархата сохранит своё название. Такое решение принял Верховный суд Украины. Почти год официальный Киев добивался, чтобы каноническая церковь указывала на принадлежность к РПЦ. Якобы управляется она из Москвы. Раскол сказался, прежде всего, на народе. Сегодня он выступает против отмены моратория на продажу земли. У стен Рады началась бессрочная акция протеста.

"Немедленно, уже до конца этого года продлить мораторий на продажу земли на три года", - требует лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Делая это заявление, Тимошенко также анонсировала бессрочную акцию протеста депутатов своей фракции и фермеров, которая должна была начаться у стен Верховной рады сегодня. Однако колонну аграриев по дороге в Киев блокировала полиция. Стражи порядка заявили: в толпе может быть бомба. Взрывчатку в итоге не нашли, зато депутаты получили возможность спокойно продолжить рассмотрение скандального законопроекта о продаже земли, который его критики называют бомбой для всей Украины.

"Например, в Японии разрешают взять только три гектара в одни руки, в Польше - 500, в Дании - триста гектаров. А у нас хотят раздавать по 50 тысяч. А потом, чтобы там ни написали в этом законе, земля превратится в спекулятивный товар, и будет скуплена крупными монополиями, которые начнут производить не продукты питания для нашей страны, а сырье и поставлять его за рубеж. Что из этого выйдет: опыт уже есть в беднейших странах Африки - полное истощение почвы, уничтожение лесов и обнищание населения", - предупреждает Юлия Тимошенко.

За намерение разрешить продажу сельхозземель "Батькивщина" и аграрии нещадно критикуют Владимира Зеленского. И непопулярный закон уже стоил ему нескольких процентов некогда высочайшего рейтинга. Не добавляет президенту популярности и его топтание на месте в разрешении кризиса в Донбассе. Как и Порошенко, Зеленский обещал немедленно прекратить войну и реинтегрировать Донецк и Луганск. Но на практике все пошло совсем не так.

"До тех пор, пока власть будет рефлексировать, причем, рефлексировать в сторону страха от заявлений, которые делают национал-патриоты с поддержкой в полтора процента, ни один адекватный человек на государственную службу в разработку стратегии не подключится. Зеленский в Париже, он какие красные линии, чьи не собирался переходить? У нас президент туда поехал или представитель фракции Петра Порошенко?! Вот у меня сложилось впечатление, что представитель фракции Петра Порошенко. Вот ему сказали: это не делай, туда не ходи". Он приехал и отчитался: "Я красные линии не перешел", - негодует аналитик Валентин Землянский.

В итоге в украинском варианте текста парижского коммюнике появляются искажения. А предложенные Зеленским поправки в Конституцию о децентрализации власти не содержат положения об особом статусе Донбасса. Более того, сама децентрализация, которая идет на Украине уже пять лет, по сути, свелась к смене понятий. Вместо районов должны появиться округа, а районные администрации теперь будут называться офисами префектов.

А пока центральные власти Украины реформирует местное самоуправление, жители десятков населенных пунктов Харьковской области отправились в леса, чтобы заготовить дрова для отопления школ. Закупить уголь райадминистрации не успели. А в качестве причины назвали отсутствие денег в бюджете из-за того, что фермеры вовремя не заплатили налоги.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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