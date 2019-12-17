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В Волгограде жильцы аварийных домов стали новоселами

11:53
  • вторник
  • 17 декабря 2019

До 2025 года новое жилье в области получат более десяти тысяч человек

Более десяти тысяч жителей Волгоградской области получат новое жильё взамен аварийного до 2025 года. В регионе реализуется масштабный проект - идёт строительство крупных современных микрорайонов, в которых формируется вся необходимая инфраструктура.

В Волгограде уже введён в эксплуатацию жилой комплекс, сообщает "ТВ Центр". Здесь работает детский сад. Строятся школа и современные спортивные объекты. Организована ярмарка, где можно купить фермерские продукты. Во время посещения нового микрорайона губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что строительная отрасль - одна из ведущих в экономике региона.

"Мы до конца года выйдем на 650 тысяч квадратных метров жилья. Это очень много. Несмотря на сложные условия", - сказал он.

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