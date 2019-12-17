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Ученые раскрыли полезное свойство перца чили

11:01
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Его защита работает вне зависимости от диеты

Итальянские ученые рассказали о пользе перца чили для человеческого организма.

В их исследовании приняли участие почти 23 тысячи человек, за которыми наблюдали в течение восьми лет. Те, кто употреблял перец чили четыре раза в неделю и более, показали ошеломляющий результат.

Выяснилось, что маленький красный овощ продлевает жизнь и снижает общий риск преждевременной смерти на 23%, пишет РИА Новости. Кроме того, он уменьшает вероятность умереть от инсульта на 61%, а от сердечного приступа – на 40%.

"Чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно", - заявила эпидемиолог Мария Лаура Боначио.

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