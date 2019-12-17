Назван алкоголь, от которого быстрее и сильнее пьянеешь

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Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки. Наиболее сильное опьянение и негативное влияние на организм любителей выпить оказывает херес и портвейн.

Именно 20-градусные напитки вызывают самое тяжелое похмелье из-за того, что всасываются в кровь быстрее водки. Не меньшую опасность представляют и игристые напитки. Содержащийся в них углекислый газ способствует быстрому опьянению.

Напиться, как говорят в народе, в хлам можно, распивая виски и другой крепкий алкоголь. Причем похмелье от водки будет даже менее тяжелым, утверждает Газета.ru.

Врачи регулярно дают советы любителям выпить советы, как можно снизить вред для организма. Однако лучший способ уберечь себя от негативных последствий — отказаться от алкоголя вовсе, пишет издание argumenti.ru.

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