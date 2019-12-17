ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

11:34
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Его обвинили в государственной измене

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор за государственную измену.

По данным следствия, Мушарраф в 2007 году ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. В 2013 году при тогдашнем правительстве было возбуждено уголовное дело.

Мушаррафа признали виновным в нарушении конституции "с применением силы или демонстрацией силы", то есть обвинили в государственной измене. Это преступление карается смертной казнью либо пожизненным заключением. 17 декабря 2019 года коллегия специального суда из трех человек приговорила экс-президента к первому типу наказания.

Мушарраф возглавлял Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате государственного переворота, а ушел по собственному желанию в связи с угрозой процедуры импичмента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Первез Мушарраф
Первез Мушарраф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.