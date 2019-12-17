Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Его обвинили в государственной измене

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор за государственную измену.

По данным следствия, Мушарраф в 2007 году ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. В 2013 году при тогдашнем правительстве было возбуждено уголовное дело.

Мушаррафа признали виновным в нарушении конституции "с применением силы или демонстрацией силы", то есть обвинили в государственной измене. Это преступление карается смертной казнью либо пожизненным заключением. 17 декабря 2019 года коллегия специального суда из трех человек приговорила экс-президента к первому типу наказания.

Мушарраф возглавлял Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате государственного переворота, а ушел по собственному желанию в связи с угрозой процедуры импичмента.

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