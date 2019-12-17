В шорт-лист "Оскара" попали три российских фильма

Церемония вручения премии пройдет 9 февраля

Сразу три российских фильма претендуют на престижную кинопремию "Оскар".

В шорт-лист премии вошли мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", картина Кантемира Балагова "Дылда" и документальный фильм Виктора Красовского "Акварель".

"Дылда" включена в категорию "Лучший иностранный художественный фильм", лента Бронзита - "Лучший анимационный короткометражный фильм", "Акварель" - "Лучший документальный фильм", передает "Газета.Ru".

Картина Балагова рассказывает о двух подругах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, где пытаются найти новую мирную жизнь.

Фильм Красовского - философская притча о воде, ее форме и смысле в жизни человека.

16-минутный мультфильм "Он не может жить без космоса" рассказывает о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.

Список окончательных номинантов премии огласят 13 января 2020 года. Победителей объявят 9 февраля в Лос-Анджелесе.

В прошлом году за "Оскар" боролся фильм "Собибор" Константина Хабенского, но он даже не вошел в шорт-лист премии. За последние 10 лет непосредственными номинантами премии становились только две картины режиссера Андрея Звягинцева – "Левиафан" (2014 год) и "Нелюбовь" (2017 год).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"