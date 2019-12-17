Лазарев высказался о суррогатных матерях своих детей

Они никогда не получат Никиту и Анну

Певец Сергей Лазарев заявил, что суррогатные матери никогда не предъявят права на его детей. Он никому не отдаст пятилетнего Никиту и годовалую Анну.

36-летний артист выразил мнение, что способ появления детей на свет не играет особой роли при создании счастливой семьи. "Главное - чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ - второстепенный вопрос", - сказал Лазарев журналу Hello!

Музыкант подчеркнул, что суррогатные матери не являются биологическими матерями его детей, поэтому они не заявят свои права на Анну и Никиту. Кроме того, суррогатные матери добровольно пошли на это, предварительно поговорив с психологами.

"Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита - только мои дети", - заявила звезда.

Поскольку на носу Новый год, Лазарева спросили о подарках для детей. Никита попросил у Деда Мороза чемоданчик врача. Анна пока плохо говорит и не может озвучить свои пожелания, поэтому отец выберет ей подарки на свое усмотрение.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что его дочь растет хулиганкой и постоянно испытывает терпение папы, тогда как сын обычно ведет себя скромно и деликатно.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать свою личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре нынешнего года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. Слухи об этом ходили давно, но певец их систематически опровергал. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.

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