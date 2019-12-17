В Москве пройдет спортивный турнир участников "Московского долголетия"

Посетить его могут все желающие

Рождественский турнир "Спортивные игры долголетия" пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" 23 декабря. За победу поборются команды участников проекта "Московское долголетие" из 11 административных округов столицы - всего около 400 человек.

В рамках турнира пройдут состязания по четырем видам спорта - мини-футболу, шахматам, бильярду и настольному теннису", - говорится в сообщении. Турнир стартует в 10:00 с церемонии открытия. В 11:00 начнутся соревнования и заработают интерактивные площадки. А с 17:00 до 19:00 состоится награждение победителей и концертная программа.

Для гостей будут работать интерактивные зоны, где все желающие смогут поиграть в петанк, городки, дартс, настольный теннис.

Посетить состязания могут все желающие. Для этого нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте mosdolgoletie.timepad.ru.

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