Родители забыли маленького ребенка на заправке

Она вспомнили о нем только спустя два часа
Направлявшиеся из Сингапура в Малайзию родители забыли своего пятилетнего сына на автозаправке.
Инцидент произошел 14 декабря. Семейная пара сделала остановку на одной из попутной АЗС, заправила машину и забыла ребенка в туалете.
Малыша обнаружили сотрудники местного магазина. Мальчик плакал и звал маму. Его отвели в комнату для персонала и накормили мороженым.
Сотрудники магазина обратились в полицию и пустили клич в социальных сетях. Спустя два часа нерадивые родители вернулись за ребенком, пишет портал AsiaOne.
Продолжила ли семья свой путь в Малайзию или вернулась домой в Сингапур, не уточняется.
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