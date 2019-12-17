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Родители забыли маленького ребенка на заправке

12:45
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Она вспомнили о нем только спустя два часа

Направлявшиеся из Сингапура в Малайзию родители забыли своего пятилетнего сына на автозаправке.

Инцидент произошел 14 декабря. Семейная пара сделала остановку на одной из попутной АЗС, заправила машину и забыла ребенка в туалете.

Малыша обнаружили сотрудники местного магазина. Мальчик плакал и звал маму. Его отвели в комнату для персонала и накормили мороженым.

Сотрудники магазина обратились в полицию и пустили клич в социальных сетях. Спустя два часа нерадивые родители вернулись за ребенком, пишет портал AsiaOne.

Продолжила ли семья свой путь в Малайзию или вернулась домой в Сингапур, не уточняется.

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