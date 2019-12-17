Возлюбленный бросил Сябитову и втайне женился на молодой

Телезвезда в ярости

57-летняя телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ее любимый мужчина, который живет на Кипре, женился на молодой девушке.

Роза и Ренат встречались три года. Они познакомились на Кипре, когда ведущая "Давай поженимся" была в командировке. Через какое-то время курортный роман перерос в гостевой брак. Сябитова даже задумывалась о женитьбе.

Однако на днях телеведущая прилетела на Кипр, чтобы встретиться с возлюбленным, и услышала крайне неприятную новость. Ренат женился на молоденькой дамочке. Знакомые заверили телеведущую, что девушка действительно любит своего избранника, который, кстати, обладает солидным состоянием.

"Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока я была вдали от него, женился на молодой девушке младше на 30 лет (ровесница моей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала", - написала Роза Сябитова в Instagram. При этом она опубликовала фото, на котором они с Ренатом сидят за столиком во время свидания.

По ее словам, невеста Рената страдает геронтофилией, при которой люди испытывают особо нежные чувства к пожилым. "Как утверждают врачи-психиатры, в основе всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе, которые будут подталкивать человека к отношениям с мужчинами или женщинами в возрасте", - рассказала оскорбленная Сябитова.

Когда одна из поклонниц спросила телеведущую, на самом ли деле она переживает из-за измены Рената, та ответила: "Не переживаю, но неприятно". Кто-то вспомнил недавний скандал с Евгением Петросяном, который женился на молодой помощнице. "Лучше, если есть корысть. Хуже, если нет", - отреагировала на это знаменитая сваха.

Интернет-пользователи поддержали Сябитову и попытались убедить ее в том, что мужчина мечты еще встретится на ее пути.

- Ну и пусть на здоровье герантофилются, значит, вам боженька еще подарок получше приготовил, ждите.

- Видимо, судьба приготовила Вам другой подарок. Все будет хорошо.

- Вы красивая, интересная, известная, обратите свой взгляд на поиск нового мужчины вашего возраста или помладше. Если в России не получиться, за рубежом их полно.

- Роза, оставьте его в уходящем году и все думы о нем.

- Что далеко ходить, у нас в шоубизнесе сплошь и рядом…

Недавно Роза Сябитова выразила мнение, что Петросяна и Татьяну Брухунову ждут определенные сложности в браке. "Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам", - заявила она, стараясь не осуждать знаменитого юмориста.

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