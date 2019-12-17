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Кремль отреагировал на недопуск российских журналистов на Украину

13:17
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Ранее Владимир Зеленский звал российские СМИ в страну

В Кремле надеются, что отношение Украины к российским журналистам изменится и они получат возможность работать в этой стране. Нынешняя ситуация не соответствует международным стандартам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве "отфиксировали" слова Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" в Париже. Он пригласил российских журналистов приехать на Украину, чтобы лично увидеть положение дел в стране.

"Мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов. И российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что украинские СМИ на протяжении всего периода сложных отношений Москвы и Киева свободно работают в России.

Представители нескольких российских телеканалов после заявления Владимира Зеленского попытались посетить Украину, однако им было отказано во въезде.

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