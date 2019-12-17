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Переселение жителей Новой Москвы по реновации займет 4 года

15:18
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Количество стартовых площадок растет

Около 15 тысяч человек смогут переехать в новые дома в рамках программы реновации в следующем году. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Из года в год эта цифра будет постоянно увеличиваться. Растет и количество стартовых площадок. Сейчас их уже более 430, сообщает "ТВ Центр". Большое внимание уделяется и строительству в Новой Москве. Там программу реновации предстоит реализовать в течение 3-4 лет.

"В ТиНАО у нас ситуация достаточно хорошая, мы определили две основные крупные площадки реновации, отдельные по районам, где мы за три-четыре года всю программу переселения закончим. У нас есть большая стартовая площадка в поселке Ватутинки, в районе деревни Мамыри - большая городская стартовая площадка. По ТиНАО все вопросы решим быстро", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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