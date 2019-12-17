На ассамблее "Здоровая Москва" выступят эксперты мирового уровня

Ассамблея пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января

Москвичи смогут пройти скрининги и обследования, попробовать себя в роли диспетчеров скорой помощи и посетить мастер-классы в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". В ней примут участие около 30 тысяч гостей.

Спикерами ассамблеи станут эксперты из 22 зарубежных стран, таких как Великобритания, США, Дания, Швеция, Нидерланды, Германия, Корея и другие. Еще одной новацией станет участие ведущих топ-лекторов по самым разным темам, связанным с охраной здоровья.

Ключевыми направлениями работы ассамблеи станут эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний. Свои разработки представят и крупнейшие московские клиники.

Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет с 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ. Посетить мероприятие могут все желающие бесплатно. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте moscowhealth.ru.

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