ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ассамблее "Здоровая Москва" выступят эксперты мирового уровня

15:16
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Ассамблея пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января

Москвичи смогут пройти скрининги и обследования, попробовать себя в роли диспетчеров скорой помощи и посетить мастер-классы в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". В ней примут участие около 30 тысяч гостей.

Спикерами ассамблеи станут эксперты из 22 зарубежных стран, таких как Великобритания, США, Дания, Швеция, Нидерланды, Германия, Корея и другие. Еще одной новацией станет участие ведущих топ-лекторов по самым разным темам, связанным с охраной здоровья.

Ключевыми направлениями работы ассамблеи станут эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний.  Свои разработки представят и крупнейшие московские клиники.

Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет с 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ. Посетить мероприятие могут все желающие бесплатно. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте moscowhealth.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.