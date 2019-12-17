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Подари жизнь: на лечение Андрея с остеосаркомой собрали почти 3 млн рублей

13:52
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Удалось собрать почти в четыре раза больше денег, чем требовалось

Почти три миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям "ТВ Центра" на лечение 14-летнего Андрея Васильева.

Мальчику срочно нужна помощь. У него редкое заболевание: остеосаркома ноги (рак кости). Ребёнок уже прошёл несколько курсов химиотерапии, теперь нужна операция. Её московские врачи сделают бесплатно, но на покупку  эндопротеза нужно более 700 тысяч рублей.

Поскольку денег удалось собрать почти в четыре раза больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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