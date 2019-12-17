Названы сроки завершения реставрации кинотеатра "Художественный"

Работы должны завершиться к концу 2020 года

Реставрацию кинотеатра "Художественный" завершат через год. Легендарное здание долго не ремонтировалось и пришло в аварийное состояние. Сейчас спасают не только фасад, но и исторический интерьер кинотеатра, а также сотни элементов уникального лепного декора.

На костыле и кляче, то есть на кованом гвозде с проволокой, мужской маскарон больше ста лет провисел над входом в старейший кинотеатр Москвы - "Художественный". Это едва ли не единственный крупный лепной элемент, который уцелел с фасадов.

"Утрачены античные колесницы с Селеной и Гелиосом в арочных нишах над входными ризалитами. Были утрачены модильоны, венчающие карнизы. Были утрачены фонари, освещающие вход и выход. И был утрачен женский маскарон", - рассказывает главный архитектор проекта по авторскому надзору архитектурно-реставрационной мастерской Полина Буш.

"Художественный" был одним из первых кинотеатров Москвы в начале 20 века. Его открытие обозначило переворот, и даже прорыв в культурной столичной жизни. С самого начала он стал главным экраном страны. Именно здесь прошли премьеры первого звукового фильма и демонстрировалась первая цветная кинолента. А в 50-х годах пышно декорированное здание привели в соответствие со стилем советского конструктивизма - все "излишества" убрали. И таким "строгим" оно оставалось вплоть до реконструкции. Сейчас кинотеатр весь в лесах. Здесь меняют кровлю и буквально по кирпичикам перекладывают стены.

"Сегодня работы по конструктиву завершены на 60 процентов. Все, что касается предмета охраны, либо бережно укреплено на самом объекте, либо привезено сюда, в реставрационную мастерскую - более тысячи фрагментов лепнины со всех фасадов здания, фойе, исторического зрительного зала", - говорит руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Со всем, что уцелело, бережно работают реставраторы. Восстанавливают и дополняют. Многие элементы лишь чудом удержались на стене, буквально на краске и деревянных рейках. Из-за текущей крыши пострадали и детали интерьера - их расчищают и восстанавливают.

Но самая сложная работа предстоит с утраченными деталями. Это античные колесницы в нишах, женский маскарон и гиппокампы, или морские кони, которыми, согласно греческой мифологии, управлял Нептун.

"Это части очень большого панно, которое находилось над сценой. Для работы было очень мало материала - очень некачественные фотографии. Были наброски самого Шехтеля, и на основе этого мы пытаемся воссоздать, попасть в стилистику той эпохи и вернуть их", - объясняет реставратор Геннадий Иваненко.

Как только здание укрепят, реставраторы смогут работать внутри и возвращать на свои места обновленные элементы, а вместе с ними и историю.

Наталья Тарасова, Александр Козликин, Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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