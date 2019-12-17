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В московском Доме музыки открылся зимний фестиваль

15:16
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Москвичей приглашают послушать звуки Нового года

Звуки Нового года можно услышать в Доме музыки. Там открылся самый необычный фестиваль зимы, передает "ТВ Центр".

Шедевры органной музыки, бессмертная классика в новом формате, сказочные балеты для детей, а ещё вдохновенный диалог танго и джаза. В программе - разные композиции в весьма необычной интерпретации. Приходить лучше всей семьёй - скучно не будет никому.

"Программы хоть и серьезные, в основном классические, но не тяжелые, потому что люди ждут праздника в эти дни, новогодние и рождественские. Завершается фестиваль уже в январе концертом органным, где выступит наш замечательный органист Александр Фисейский", - сказал заместитель гендиректора московского международного Дома музыки Евгений Черников.

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