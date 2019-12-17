"Кто это роток открыл?": Плющенко жестко прошелся по хореографу Тутберидзе

Титаны фигурного катания поливают друг друга грязью после ухода Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко ответил хореографу из группы Этери Тутберидзе.

Ранее Алексей Железняков в своих социальных сетях написал, что команда Этери работает без устали и у нее нет времени на "тухлые интрижки, хайп и пиар". Он посоветовал всем злопыхателям закрыть рты и заняться своими делами.

Плющенко не смог пройти мимо таких дерзких слов и ответил обидчику в социальных сетях, передает интернет-портал "Дни.ру"

"Ты сам-то понял, что ляпнул….? Кто это роток открыл?! Ты кто?))) Дайте лупу? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа как надо отвечать серьезным людям – чтобы потом идиотом не выглядеть!!!", - отреагировал Плющенко в Instagram (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.)

Скандал в фигурном катании начался после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру. За юную фигуристку вступились Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко, намекая, что она сбежала от жестких методов Тутберидзе.

В ответ Этери Георгиевна обвинила Плющенко в переманивании спортсменов, а Тарасову в том, что та всегда критиковала Загитову. Чтобы разрядить накалившуюся обстановку Тутберидзе опубликовала стихотворение поэтессы Марины Цветаевой.

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