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"Кто это роток открыл?": Плющенко жестко прошелся по хореографу Тутберидзе

13:36
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Титаны фигурного катания поливают друг друга грязью после ухода Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко ответил хореографу из группы Этери Тутберидзе.

Ранее Алексей Железняков в своих социальных сетях написал, что команда Этери работает без устали и у нее нет времени на "тухлые интрижки, хайп и пиар". Он посоветовал всем злопыхателям закрыть рты и заняться своими делами.

Плющенко не смог пройти мимо таких дерзких слов и ответил обидчику в социальных сетях, передает интернет-портал "Дни.ру"

"Ты сам-то понял, что ляпнул….? Кто это роток открыл?! Ты кто?))) Дайте лупу? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа как надо отвечать серьезным людям – чтобы потом идиотом не выглядеть!!!", - отреагировал Плющенко в Instagram (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.)

Скандал в фигурном катании начался после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру. За юную фигуристку вступились Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко, намекая, что она сбежала от жестких методов Тутберидзе.

В ответ Этери Георгиевна обвинила Плющенко в переманивании спортсменов, а Тарасову в том, что та всегда критиковала Загитову. Чтобы разрядить накалившуюся обстановку Тутберидзе опубликовала стихотворение поэтессы Марины Цветаевой.

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