В победители вышла 61 команда

Задания по робототехнике, программирование "виртуальной личности" и управление дронами. В Москве подвели итоги первой Олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы.

Это один из проектов президентской платформы "Россия страна – возможностей". Заявки на участие в Олимпиаде направили более 22 тысяч школьников. Задания были необычные. Участники программировали роботов, собирали контейнеры для космических аппаратов, а также конструировали устройства для перемещения грузов с помощью беспилотников.

"В победители вышли у нас 61 команда - 221 участник. Больше всего победивших команд в номинации "Технологии для мира роботов", их 15. Этот конкурс произвёл неизгладимые впечатления. Когда действительно талантливые ребята справляются с действительно сложными заданиями. Уверен, у них всё ещё впереди, и мы уверены, что следующий сезон пройдёт ещё более ярко," – заявил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

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