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В Москве подвели итоги конкурса социальной рекламы

14:56
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Студенты-дизайнеры подготовили более сотни работ

В Москве подвели итоги конкурса "Твой взгляд". Участники - студенты-дизайнеры из столичных вузов. Они подготовили собственные проекты социальной рекламы.

В жюри - ведущие специалисты, преподаватели и политики. На их суд представили более сотни работ, передает "ТВ Центр". Экология, безопасность, здоровая среда - лишь несколько тем, которые подняли участники. Работали в двух форматах - плакат и видеоролик. Победители получили денежные премии, а также стажировку в компании-партнёре.

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