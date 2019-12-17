В Москве подвели итоги конкурса социальной рекламы

Студенты-дизайнеры подготовили более сотни работ

В Москве подвели итоги конкурса "Твой взгляд". Участники - студенты-дизайнеры из столичных вузов. Они подготовили собственные проекты социальной рекламы.

В жюри - ведущие специалисты, преподаватели и политики. На их суд представили более сотни работ, передает "ТВ Центр". Экология, безопасность, здоровая среда - лишь несколько тем, которые подняли участники. Работали в двух форматах - плакат и видеоролик. Победители получили денежные премии, а также стажировку в компании-партнёре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"