"Чистая страна": в "Сколково" обсудили экологические проблемы России

Приветствие участникам направил Владимир Путин

В столичном инновационном центре "Сколково" проходит международный форум "Чистая страна". Приветствие участникам направил Владимир Путин, подчеркнув, что вопросы улучшения экологической ситуации - важная общенациональная задача. Цель мероприятия - подвести итоги первого года реализации нацпроекта "Экология" и обсудить, что ещё предстоит сделать.

На площадке собрались представители власти, общественные деятели, независимые эксперты и крупнейшие производители техники. В рамках проекта проходит выставка уникального оборудования. Во время тематических сессий и конференций участники форума обсуждают основные проблемы экологии. Среди главных тем - охрана окружающей среды, утилизация отходов и раздельный сбор мусора, передает "ТВ Центр".

"Мы должны выстроить огромную цепочку в каждом регионе, где граждане занимаются раздельным сбором, то есть в разные баки выбрасывают разный мусор. К разным бакам подъезжают разные мусоровозы. Потому что идею можно скомпрометировать на корню, когда люди видят, что к разным бакам подъезжает один мусоровоз, всё в кучу сваливает и увозит. Какой это раздельный сбор?" – сказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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