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Победитель премии "Студент года" рассказал о конкурсе

14:54
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Для победы, помимо знаний по своей специальности, требуется широкий кругозор

Всё больше участников национальной премии "Студент года" становятся успешными и востребованными профессионалами. Конкурс проходит в рамках платформы "Россия - страна возможностей".

Для победы, помимо знаний по своей специальности, требуется широкий кругозор и умение работать в команде. В финале конкурсанты проходят шесть этапов - среди которых собеседование с жюри и различные тесты. Как рассказала победительница этого года в номинации "Председатель студенческого совета" Евдокия Аверина, для неё самым сложным оказалось задание по истории Великой Отечественной войны.

"Мне бы хотелось поучаствовать в каких-то мероприятиях международного уровня. Если будет такая возможность, я буду очень рада представлять не только свой город Москву, как я это делала на национальной премии, а, возможно, даже Россию. Такой опыт у меня тоже был. Я призер чемпионата мира по боевым искусствам. Очень хотелось бы продолжить представлять Россию ещё и в молодежном каком-то плане", - заявила она.

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