Россотрудничество подвело итоги проекта "Кадры для цифровой экономики"

В образовательных программах приняли участие педагоги из 40 стран

Более 30 тысяч преподавателей и учеников из 40 стран мира приняли в этом году участие в российских образовательных проектах. Это стало возможным благодаря федеральной программе "Кадры для цифровой экономики". Ее главные задачи - поддержка языковой среды за рубежом, а также повышение уровня компьютерной грамотности и интереса к программированию.

В 2019 году Россотрудничество запустило более сорока международных интернет-проектов. Тысячи педагогов русских школ, работающих за рубежом, смогли повысить квалификацию и цифровую грамотность. А дети - освоить языки программирования, поучаствовать в международных олимпиадах и лучше узнать русскую культуру. Все это реализовано в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"750 детей посетили Российскую Федерацию в рамках программы "Здравствуй, Россия!" Прошли повышение квалификации около 6 тысяч учителей русского языка, наши курсы за это время увеличились. И на сегодняшний день около 19 тысяч учеников проходят образование только на базе наших российских центров", - рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Для учителей Белоруссии был создан и реализован специальный проект "Цифровой куратор". Полученные знания пригодятся педагогам и в работе, и в обычной жизни.

"Учителям удалось получить те навыки и компетенции, которые им действительно нужны для работы с учениками. Это основы работы в интернете, это навыки формирования своих медиапродуктов и их продвижения. Это приемы критического мышления, связанные с определением: правильная или неправильная информация, достоверная или недостоверная. В разделе компьютерная грамотность они также смогли получить практические навыки с продуктами банков, государственных служб", - рассказала председатель Российского общества "Знание" Любовь Духанина.

В будущем году все наработанные практики по повышению цифровой грамотности русскоговорящих сограждан за рубежом будут продолжены.

Юлия Стёпина, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".

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