Дальний бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью

Экипаж смог увести самолет от населенных пунктов

В Астраханской области совершил аварийную посадку российских дальний бомбардировщик Ту-22. Инцидент произошел во время планового полета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, у самолета отказал двигатель. Экипаж Ту-22 сумел увести машину от населенного пункта и посадить ее на грунт.

Благодаря действиям летчиков удалось избежать разрушений на земле. Сам экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть самолет. Летчиков уже доставили в аэропорт базирования.

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