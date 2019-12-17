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Дальний бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью

13:28
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Экипаж смог увести самолет от населенных пунктов

В Астраханской области совершил аварийную посадку российских дальний бомбардировщик Ту-22. Инцидент произошел во время планового полета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, у самолета отказал двигатель. Экипаж Ту-22 сумел увести машину от населенного пункта и посадить ее на грунт.

Благодаря действиям летчиков удалось избежать разрушений на земле. Сам экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть самолет. Летчиков уже доставили в аэропорт базирования.

 

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Самолет Ту-22М3
Самолет Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Самолет Ту-22М3
Самолет Ту-22М3
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