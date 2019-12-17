Дальний бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью

Экипаж смог увести самолет от населенных пунктов
В Астраханской области совершил аварийную посадку российских дальний бомбардировщик Ту-22. Инцидент произошел во время планового полета.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, у самолета отказал двигатель. Экипаж Ту-22 сумел увести машину от населенного пункта и посадить ее на грунт.
Благодаря действиям летчиков удалось избежать разрушений на земле. Сам экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть самолет. Летчиков уже доставили в аэропорт базирования.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"