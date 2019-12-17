ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жительница Приморья выбросила с балкона таксу подруги

14:05
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Женщины сильно поругались

В Приморье полиция задержала 43-летнюю местную жительницу, которая во время ссоры выкинула собаку своей 35-летней знакомой.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Артем. Женщины подрались в подъезде, а затем одна из них схватила попавшуюся под руку таксу и вышвырнула ее с балкона пятого этажа.

Один из очевидцев произошедшего подобрал собаку и отвез ее в ветеринарную клинику, однако животное скончалось от полученных травм, передает РИА Новости.

Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Она была пьяна и оказывала агрессивное сопротивление.

"До вытрезвления гражданка провела ночь в камере для административно задержанных", - рассказал собеседник агентства.

Материалы дела направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Известно, что женщина ранее была судима.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Такса
Такса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.