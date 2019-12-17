Жительница Приморья выбросила с балкона таксу подруги

Женщины сильно поругались

В Приморье полиция задержала 43-летнюю местную жительницу, которая во время ссоры выкинула собаку своей 35-летней знакомой.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Артем. Женщины подрались в подъезде, а затем одна из них схватила попавшуюся под руку таксу и вышвырнула ее с балкона пятого этажа.

Один из очевидцев произошедшего подобрал собаку и отвез ее в ветеринарную клинику, однако животное скончалось от полученных травм, передает РИА Новости.

Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Она была пьяна и оказывала агрессивное сопротивление.

"До вытрезвления гражданка провела ночь в камере для административно задержанных", - рассказал собеседник агентства.

Материалы дела направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Известно, что женщина ранее была судима.

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