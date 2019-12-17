Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе

Виновник инцидента разыскивается

Герцоги Сассекские едва не попали в авиакатастрофу, когда примерно в трех метрах от них пролетел нелегально используемый дрон.

Инцидент произошел 24 августа в нескольких километрах от аэропорта Лутон, расположенного неподалеку от Лондона. Принц Гарри и Меган Маркл находились на борту 14-местного самолета Bombardier, который принадлежит компании NetJets. Во время полета в опасной близости от лайнера пролетел дрон. Никто из сотрудников аэропорта и пилотов не заметил внезапно приблизившееся устройство.

По данным издания, дрон достигал 50 сантиметров в длину и столько же в высоту. Он пролетел в 10 футах (около трех метров) от Bombardier. Полиция пока не смогла найти человека, который запустил устройство в воздух. Хозяина дрона ждет наказание, поскольку подобные аппараты запрещено использовать рядом с аэропортами.

Бывший пилот Терри Тозер заявил, что столкновение самолета с дроном могло бы привести к страшным последствиям. "Если бы дрон ударился о ветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одного из пилотов", - цитирует Тозера Express. В худшем случае оба пилоты оказались бы не в силах управлять самолетом, а его пассажиров ждала бы неминуемая смерть при падении.

Отметим, что джет, на котором едва не погибли Сассексы, часто используют известные персоны, включая политиков и звезд. Принца Гарри и Меган Маркл регулярно критикуют за использование частных самолетов, поскольку они, во-первых, дорого обходятся казне, а во-вторых, сильно загрязняют окружающую среду. Последнее обстоятельство имеет значение в связи с тем, что супруги выступают за сохранение экологии.

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