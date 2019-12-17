"Все из-за Instagram": сравнившая малоимущих с уголовниками депутат оправдалась

Парламентарий назвала произошедшее провокацией

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от "Единой России" Ирина Гусева причислила всех малоимущих россиян к уголовникам.

Парламентарий резко высказалась против освобождения бедных россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых обеспечивает государство.

"Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги", - заявила она.

Впоследствии Гусева назвала подобные слухи провокацией и что ее слова были выдернуты из контекста. Женщина уверена, что этот вброс связан с ее постом в Instagram, в котором она потребовала от энергетиков навести порядок с тарифами.

"Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами", - передает слова Гусевой РИА Новости.

Депутат также рассказала, что ведение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось два месяца назад, а видео появилось только на днях. При этом на сайте Госдумы нет записи с заседания комитета, не ее и на сайте ресурса, который распространил видео.

Гусева подчеркнула, что сама росла в бедной семье и поэтому никогда не стала бы обижать малоимущих людей.

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