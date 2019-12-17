ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Повезет следующей девочке": Нелли Ермолаева обратилась к мужу с прощальным обещанием

15:10
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Они расстаются друзьями

Звезды шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, которые воспитывают годовалого сына, объявили о расставании после восьми лет брака.
Ведущая "Дома-2" выходит замуж за африканца

"А теперь "НАС" больше нет... Есть Я и ТЫ... Пишу и плачу... Нет, нет... не от того, что так происходит сейчас... Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием", - написала Ермолаева в Instagram, выложив видео, на котором они с мужем позируют в пустыне на фоне заходящего солнца. 

Девушка перечислила приятные моменты, которые они пережили с Андреевым: подаренные ромашки, фонарики на Новый год, первая ссора… Красавица назвала супруга настоящим мужчиной, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности. "Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой", - отметила Ермолаева. 

Она поблагодарила экс-возлюбленного за сына Мирона и пообещала вырастить его в любви. По словам Нелли, малыш будет знать и любить отца. Это стало ее прощальным обещанием. 

Кирилл Андреев на своей странице в соцсети тоже высказался о расставании с женой. "Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг, но все равно, хорошая, ты выпадешь из рук", - написал он. 

Почему Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев решили развестись, не уточняется. Успели ли они официально расторгнуть брак, неизвестно. Недавно Ермолаева сообщила, что они с Андреевым стали жить отдельно, но фанаты не придали этому особого значения. 

- Нелли, не верится. Почему так случилось? У них все было отлично - и сразу такое…

- От кого, от кого, но от вашей пары я не ожидала. Держитесь, ребят. 

- Ужас. 

- Шок. 

- Что?! Как это? Не поняла, почему вы расстались? 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.