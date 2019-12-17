"Повезет следующей девочке": Нелли Ермолаева обратилась к мужу с прощальным обещанием

Они расстаются друзьями

Звезды шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, которые воспитывают годовалого сына, объявили о расставании после восьми лет брака.

"А теперь "НАС" больше нет... Есть Я и ТЫ... Пишу и плачу... Нет, нет... не от того, что так происходит сейчас... Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием", - написала Ермолаева в Instagram, выложив видео, на котором они с мужем позируют в пустыне на фоне заходящего солнца.

Девушка перечислила приятные моменты, которые они пережили с Андреевым: подаренные ромашки, фонарики на Новый год, первая ссора… Красавица назвала супруга настоящим мужчиной, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности. "Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой", - отметила Ермолаева.

Она поблагодарила экс-возлюбленного за сына Мирона и пообещала вырастить его в любви. По словам Нелли, малыш будет знать и любить отца. Это стало ее прощальным обещанием.

Кирилл Андреев на своей странице в соцсети тоже высказался о расставании с женой. "Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг, но все равно, хорошая, ты выпадешь из рук", - написал он.

Почему Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев решили развестись, не уточняется. Успели ли они официально расторгнуть брак, неизвестно. Недавно Ермолаева сообщила, что они с Андреевым стали жить отдельно, но фанаты не придали этому особого значения.

- Нелли, не верится. Почему так случилось? У них все было отлично - и сразу такое…

- От кого, от кого, но от вашей пары я не ожидала. Держитесь, ребят.

- Ужас.

- Шок.

- Что?! Как это? Не поняла, почему вы расстались?

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