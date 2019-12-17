Зеленский-старший вступился за сына-президента перед "тупыми украинцами"

Время для исполнения обещаний не пришло

Рейтинг Владимира Зеленского падает из-за того, что его критикуют на некоторых украинских телеканалах. Еще не прошло достаточно времени с момента его прихода к власти, чтобы можно было говорить о выполнении предвыборных обещаний, считает отец украинского лидера.

Зеленский-старший объяснил корреспонденту издания Strana.ua, что критикуют его сына "только тупые".

"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал", - заявил отец президента Украины. Он ответил на вопрос журналиста, зачем глава государства пообещал учителям зарплату в 4 тысячи долларов.

По словам Зеленского-старшего, у его сына есть желание, но не всегда все получается. С другой стороны, его отпрыску это президентство "до одного места", и он может в любой момент "бросить эту фигню", уверен родитель украинского лидера.

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