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В России ужесточат процедуру выдачи ипотеки

15:34
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Такие меры прорабатываются

Для российских банков могут с 1 июля 2020 года ужесточить права выдачи ипотечных кредитов. Как говорится в докладе Центробанка, речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.
Многодетным семьям помогут с ипотекой

Данное новшество может увеличить нагрузку на капитал банков почти в полтора раза. "Регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

В начале сентября этого года президент России Владимир Путин потребовал снизить ставки по ипотеке. По его словам, это нужно делать по всей стране.  

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