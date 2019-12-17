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77-летняя Ангелина Вовк: Миша правда сделал мне предложение

15:39
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Дата свадьбы пока не назначена

Телеведущая Ангелина Вовк получила предложение руки и сердца от своего друга - 52-летнего историка музыки Михаила Куницына. 
Толкалина проговорилась о замужестве 18-летней дочери

"Миша правда сделал мне предложение!" - заявила Вовк в разговоре с kp.ru. Ее спросили, когда состоится бракосочетание. Звезда ответила: "А насчет свадьбы - еще пока я размышляю". Между тем источник в окружении пары утверждает, что радостное событие намечено на 2020 год. 

По данным издания, в последнее время Вовк и Куницын постоянно появляются на светских мероприятиях вместе. Как говорят, они посещают концерты, смотрят кино, отдыхают в компании друг друга. Разница в возрасте не мешает им наслаждаться общением. Возможно, все дело в жизнерадостной телезвезде, которая ведет активный образ жизни и до сих пор работает, несмотря на солидный возраст.  

Несколько лет назад Ангелина Вовк признавалась, что после двух браков она не торопится снова выйти замуж. Тогда она еще не встретила подходящего мужчину. 

Вовк была замужем дважды. Ее брак с актером Геннадием Чертовым продлился 16 лет. С художником Индржихом Гецем она прожила 13 лет. Детей у телеведущей нет. 

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