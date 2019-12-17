Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник признан потерпевшим

Возбуждено еще одно уголовное дело

Обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях в войсковой части.

Об этом заявил его адвокат Руслан Нагиев. Дело выделено в отдельное производство. Также пострадавшими признаны еще несколько солдат.

"Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников. Если суд подтвердит его вину, мы сможем использовать это решение в своем деле", - рассказал изданию "Коммерсант-Урал" Нагиев.

Стрельба в Дровянинском гарнизоне (Забайкалье) произошла 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный из Тюменской области, расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли. По версии Минобороны, военнослужащий открыл устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Комиссия ведомства опровергла физическое насилие в отношении срочника.

Сам Шамсутдинов остался жив. Против него возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц. Срочнику грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

До конца декабря Шамсутдинову предстоит пройти психолого-психиатрическая экспертизу в Москве. Если она докажет, что срочник в момент расстрела был невменяем, то уголовное дело будет переквалифицировано на статью "убийство в состоянии аффекта". По ней солдату грозит всего пять лет колонии.

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