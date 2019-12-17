ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Этот человек манипулировал им": Олег Майами рассказал, кто подставил Фадеева

15:57
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Продюсера обманывали в течение 10 лет

Певец и блогер Олег Майами, который ранее сотрудничал с продюсерским центром MALFA Максима Фадеева, обвинил бывшего директора компании в проблемах лейбла. 
"Для меня этого музыканта не существует": Фадеев - о конфликте с Крутым

Майами сообщил, что экс-директор MALFA в течение 10 лет обманывала Фадеева, преувеличивая успехи лейбла и умалчивая о конфликтах с артистами. 

"Он доверил всю свою компанию одному человеку. И этот человек манипулировал им. Она вытворяла с компанией все, что хотела. Он приходил в офис и спрашивал: "Как дела?" Она ему говорила: "Оборот компании миллиард". И он спокойно шел по своим делам. То есть недопонимания и конфликты с Максом были чужими руками", - сказал певец на YouTube-шоу "Ходят слухи". 

По его словам, когда Фадеев выгнал нечестную сотрудницу, коллектив MALFA был удивлен, ведь продюсер всегда был на ее стороне. 

Напомним, в октябре Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра и расторг контракты со всеми артистами. По слухам, это произошло из-за многочисленных конфликтов Фадеева с музыкантами. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Продюсер Максим Фадеев
Продюсер Максим Фадеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.