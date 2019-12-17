"Этот человек манипулировал им": Олег Майами рассказал, кто подставил Фадеева

Продюсера обманывали в течение 10 лет

Певец и блогер Олег Майами, который ранее сотрудничал с продюсерским центром MALFA Максима Фадеева, обвинил бывшего директора компании в проблемах лейбла.

Майами сообщил, что экс-директор MALFA в течение 10 лет обманывала Фадеева, преувеличивая успехи лейбла и умалчивая о конфликтах с артистами.

"Он доверил всю свою компанию одному человеку. И этот человек манипулировал им. Она вытворяла с компанией все, что хотела. Он приходил в офис и спрашивал: "Как дела?" Она ему говорила: "Оборот компании миллиард". И он спокойно шел по своим делам. То есть недопонимания и конфликты с Максом были чужими руками", - сказал певец на YouTube-шоу "Ходят слухи".

По его словам, когда Фадеев выгнал нечестную сотрудницу, коллектив MALFA был удивлен, ведь продюсер всегда был на ее стороне.

Напомним, в октябре Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра и расторг контракты со всеми артистами. По слухам, это произошло из-за многочисленных конфликтов Фадеева с музыкантами.

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