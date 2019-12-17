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Чудо? Над челябинским метеоритом взлетел защитный купол (видео)

16:31
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Смотрители и гости музея стали свидетелями загадочного явления

Во вторник в СМИ появились информация, что в Историческом музее Южного Урала над фрагментом челябинского метеорита "средь бела дня" самопроизвольно поднялся защитный купол. В качестве подтверждения в Сети появилось видео данного явления. Позже в музее подтвердили, что это не фейк – инцидент действительно произошел 14 декабря.
Редкое зрелище: полет крупного метеорита попал на видео

"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет, причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не было", - сказал собеседник агентства", - приводит РИА Новости слова сотрудника отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова.

Сейчас фрагмент метеорита находится на своем положенном месте, он не поврежден. В музее разбираются в случившемся – пока рационального объяснения инцидента у них нет.

Напомним, метеорит вошел в земную атмосферу в феврале 2013 года. Его наблюдали тысячи человек. Ударная волна выбила стекла более чем в четырех тысячах жилых зданий.

Ранее сообщалось, что на Землю в 2043 году может упасть небесное тело, не уступающее по размерам "челябинскому метеориту".

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