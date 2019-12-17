ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве в первые дни января пройдет более 270 крупных мероприятий

16:18
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей.

Более 270 крупных мероприятий состоится в Москве в период новогодних праздников. Об этом сообщили в мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства.

С 13 декабря по 12 января на 81 площадке проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичи и гости столицы смогут принять участие в 8,5 тысячи мастер-классов и посетить более 1,5 тысячи концертов и театральных постановок.

Наиболее масштабная новогодняя программа запланирована на Тверская. Народные гулянья продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января.

Кроме того, свои программы подготовили столичные кинотеатры, концертные залы, театры и цирк на проспекте Вернадского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
"Путешествие в Рождество"
"Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.