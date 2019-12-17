В Москве в первые дни января пройдет более 270 крупных мероприятий

Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей.

Более 270 крупных мероприятий состоится в Москве в период новогодних праздников. Об этом сообщили в мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства.

С 13 декабря по 12 января на 81 площадке проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичи и гости столицы смогут принять участие в 8,5 тысячи мастер-классов и посетить более 1,5 тысячи концертов и театральных постановок.

Наиболее масштабная новогодняя программа запланирована на Тверская. Народные гулянья продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января.

Кроме того, свои программы подготовили столичные кинотеатры, концертные залы, театры и цирк на проспекте Вернадского.

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