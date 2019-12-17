Почти 90% москвичей поддержали проекты реконструкции развязок на МКАД

Речь идет о реконструкции устаревших клеверных развязок

В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию свыше трехсот километров дорог, более 50 подземных переходов и около 100 искусственных сооружений - эстакад, мостов, путепроводов. Во вторник президиум столичного правительства рассмотрел вопрос о приоритетах дорожного строительства в городе, передает "ТВ Центр".

Речь идет о реконструкции устаревших клеверных развязок на пересечении МКАД и вылетных радиальных магистралей. Среди первоочередных задач — строительство хордовых автотрасс, а также южного дублера Кутузовского проспекта. Все проекты получили поддержку 90% москвичей в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

Также обсуждался план мероприятий, посвященных празднованию Нового года в столице. Запланировано 270 крупных событий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В дни школьных каникул пройдет более 250 детских представлений, которые посетят порядка миллиона человек. По традиции в Гостином Дворе состоится новогодняя "Ёлка мэра", на нее приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, победители городских олимпиад по различным предметам и спортивных состязаний.



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