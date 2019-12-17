ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 90% москвичей поддержали проекты реконструкции развязок на МКАД

17:51
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Речь идет о реконструкции устаревших клеверных развязок

В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию свыше трехсот километров дорог, более 50 подземных переходов и около 100 искусственных сооружений - эстакад, мостов, путепроводов. Во вторник президиум столичного правительства рассмотрел вопрос о приоритетах дорожного строительства в городе, передает "ТВ Центр".

Речь идет о реконструкции устаревших клеверных развязок на пересечении МКАД и вылетных радиальных магистралей. Среди первоочередных задач — строительство хордовых автотрасс, а также южного дублера Кутузовского проспекта. Все проекты получили поддержку 90% москвичей в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

Также обсуждался план мероприятий, посвященных празднованию Нового года в столице. Запланировано 270 крупных событий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В дни школьных каникул пройдет более 250 детских представлений, которые посетят порядка миллиона человек. По традиции в Гостином Дворе состоится новогодняя "Ёлка мэра", на нее приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, победители городских олимпиад по различным предметам и спортивных состязаний.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Развязка пересечения Можайского шоссе и МКАД
Развязка пересечения Можайского шоссе и МКАД
Автомобильная развязка МКАД
Автомобильная развязка МКАД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.