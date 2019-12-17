Ученые объяснили нашествие медуз у побережья Крыма

Страшного в этом ничего нет

В Крыму редкой красоты явление до неузнаваемости изменило местные морские пейзажи. Вода в Балаклавской бухте словно загустела и превратилась в сплошную белую пелену. Всё дело в том, что акваторию заполонили тысячи медуз. Самые крупные достигают в диаметре 40 сантиметров. Их занесло течением в результате сезонной миграции. Как долго они ещё будут дрейфовать вблизи полуострова - не могут предсказать даже специалисты.

Чёрное море превратилось в белоснежное желе, а берега стали кисельными. Бухту в Балаклаве заполонили дрейфующие медузы. Масштабы одновременно пугают и поражают туристов. Руки так и тянутся к этой леденящей красоте.

Это аурелии. Их зонтик достигает 40 сантиметров в диаметре. Вокруг рта – лопасти, которые напоминают уши осла, отсюда и прозвище – ушастые медузы. Они живут в Средиземном и Черном морях. И для человека не опасны. При соприкосновении – эффект от ожога будет едва ли сильнее чем от крапивы. Совсем не повод, чтобы прекращать зимние водные процедуры, уверены местные "моржи".

А вот для местных котов и рыбаков такая высокая концентрация медуз – сигнал, что будет хороший клев. Эти белые существа приманка для хищных рыб.

Гидробиологи успокаивают – никакой экологической катастрофы нет. Медузы не мешают судоходству и не меняют химический состав воды. Миграция медуз – явление сезонное, но совершенно непредсказуемое. Эти существа в прямом смысле слова – передвигаются за счет ветра и течений, как планктон. А Балаклавская бухта для морских обитателей стала природной ловушкой.

"Конфигурация бухты достаточно сложная, у неё ж есть ещё другое название - корзина, кошелка, то есть туда заходит рыба и там ее ловят, и точно также медуз туда загоняет. А они пассивные, как макропланктон, пассивно парящие, не в состоянии преодолевать течение и их заносит южным ветром", - говорит ведущий научный сотрудник отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН Юлия Загородняя.

Это называется эффект воронки или сепаратора. За счет циркуляции воздуха медузы могут концентрироваться в одном месте в большом количестве, даже если в открытом море никаких скоплений не наблюдается.

"Аномалии нет. Скопление это локальное, у береговой линии может происходить все что угодно. Все это не говорит об увеличении количества медуз в Черном море. Их наоборот в последние два года стало меньше чем раньше", - объясняет ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН Борис Анинский.

К береговой линии медузы массово подходят к концу февраля. Это связано с их жизненным циклом. Аурелии растут в течение года, а затем происходит смена поколений. Новое потомство уходит в новый дрейф. Старое отмирает и растворяется в соленой воде.

Чёрное море превратилось в белое, шутят туристы, глядя на эту аномалию. Для местных жителей нашествие медуз - обычное, даже регулярное событие. А как только поменяется ветер или течение, уйдут и эти белые существа.

Впрочем, гостей никто не гонит. Наоборот, вспоминают примету: медузы на поверхности – это всегда к теплой погоде и спокойному морю.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Балаклава.

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