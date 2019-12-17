ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы ДНР и ЛНР назвали условие для прекращения конфликта в Донбассе

18:15
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Все шаги по деэскалации конфликта прописаны в Минских соглашениях

Для прекращения войны в Донбассе необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Об этом заявили во вторник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передает "ТВ Центр".
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что он как глава государства не ведет прямых переговоров с республиками, и такой же позиции придерживаются все подотчетные ему ведомства.

Лидеры Юго-Востока напоминают, что все шаги по деэскалации конфликта прописаны в Минских договоренностях. Если они не будут исполнены, вся ответственность за это ляжет на украинскую строну. Пока же Киев не в состоянии даже прекратить обстрелы, которые продолжаются, несмотря на многочисленные соглашения о перемирии и отведении войск.

"Констатируем: при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей ДНР и ЛНР прекращение войны невозможно. Это необходимо для того, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего существования республик и украинского государства", - сказал Пасечник.

"Украинское руководство, несмотря на единогласные позиции России, Франции и Германии о необходимости прекращения огня, открыто признает, что пока не знает, как этого добиться. Это свидетельствует об отсутствии необходимых компетенций и авторитета у Зеленского и подтверждает нестабильность политической ситуации на Украине. Зеленский не способен самостоятельно принимать решения и фактически находится под управлением националистов", - указал Пушилин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ополченец
Ополченец
Мужчина у дома, поврежденного в результате обстрела украинскими силовиками
Мужчина у дома, поврежденного в результате обстрела украинскими силовиками
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.