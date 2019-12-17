Главы ДНР и ЛНР назвали условие для прекращения конфликта в Донбассе

Все шаги по деэскалации конфликта прописаны в Минских соглашениях

Для прекращения войны в Донбассе необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Об этом заявили во вторник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передает "ТВ Центр".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что он как глава государства не ведет прямых переговоров с республиками, и такой же позиции придерживаются все подотчетные ему ведомства.

Лидеры Юго-Востока напоминают, что все шаги по деэскалации конфликта прописаны в Минских договоренностях. Если они не будут исполнены, вся ответственность за это ляжет на украинскую строну. Пока же Киев не в состоянии даже прекратить обстрелы, которые продолжаются, несмотря на многочисленные соглашения о перемирии и отведении войск.

"Констатируем: при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей ДНР и ЛНР прекращение войны невозможно. Это необходимо для того, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего существования республик и украинского государства", - сказал Пасечник.

"Украинское руководство, несмотря на единогласные позиции России, Франции и Германии о необходимости прекращения огня, открыто признает, что пока не знает, как этого добиться. Это свидетельствует об отсутствии необходимых компетенций и авторитета у Зеленского и подтверждает нестабильность политической ситуации на Украине. Зеленский не способен самостоятельно принимать решения и фактически находится под управлением националистов", - указал Пушилин.

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