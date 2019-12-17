ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва расширила список запрещенных к ввозу с Украины товаров

17:24
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Экономические меры введены и в отношении отдельных граждан Незалежной

Российское правительство расширило список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Кроме того, новые имена появились и в перечне украинских граждан, в отношении которых Киев намерен принять специальные экономические меры.
Санкции в помощь: Россия полностью обеспечивает себя продуктами

С Украины в Россию теперь запрещено ввозить кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза. Под запрет попали и изделия медицинского назначения - воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты. Нельзя возить из Незалежной радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Кроме того, расширен перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список внесены еще девять человек - чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще двоих украинцев исключили из перечня, так что теперь он включает в себя около  570 человек.

Специальные экономические меры российское правительство ввело в отношении Украины в ноябре 2018 года. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, то сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Таможенный контроль на российско-украинской границе
Таможенный контроль на российско-украинской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.