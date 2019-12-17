Москва расширила список запрещенных к ввозу с Украины товаров

Экономические меры введены и в отношении отдельных граждан Незалежной

Российское правительство расширило список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Кроме того, новые имена появились и в перечне украинских граждан, в отношении которых Киев намерен принять специальные экономические меры.

С Украины в Россию теперь запрещено ввозить кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза. Под запрет попали и изделия медицинского назначения - воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты. Нельзя возить из Незалежной радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Кроме того, расширен перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список внесены еще девять человек - чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще двоих украинцев исключили из перечня, так что теперь он включает в себя около 570 человек.

Специальные экономические меры российское правительство ввело в отношении Украины в ноябре 2018 года. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, то сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

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