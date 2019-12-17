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Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию

18:17
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели во вторник вечером телефонные переговоры. Речь шла о ситуации в Сирии, в том числе в контексте договорённостей Москвы и Анкары по стабилизации обстановки в Идлибе.
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"Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президенты России и Турции обсудили ситуацию в Ливии. Главы государств выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога.

Путин и Эрдоган уже созванивались на прошлой неделе. Тогда лидеры России и Турции также говорили о ситуации в Сирии и обсуждали двусторонние отношения.

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