Весело, на миллион! "Слугу народа" позвали на корпоратив

Зеленский спляшет на новогоднем празднике 20 декабря

Самый дорогой ресторан Киева примет самый дорогой корпоратив. Партия "Слуга народа" решила поразмышлять о будущем Украины – а заодно и отпраздновать наступление 2020 года - в клубе "CHI". Обстановка для радеющих о судьбе Незалежной привычная, даже можно сказать родная – именно здесь, на 3-м этаже культурно-выставочного центра "Парковый", они проводят свои съезды.

На сабантуй пригласили депутатов Верховной рады, членов правительства, сотрудников Офиса президента. Ну и, конечно, самого президента Украины – какой же корпоратив без главного "Слуги народа"?

Однопартийцы Владимира Зеленского планируют посидеть скромно – всего на какой-то миллион гривен. Сущие копейки - на фоне миллиардных займов, полученных от МВФ. Вдобавок, Украина же стоит на пороге экономического прорыва – это на днях сам президент Незалежной сказал.

А пока экономику не прорвало, правительство выясняет, кто же виновен в бедах украинцев. Ну, с "российской агрессией" все ясно, это фактор перманентный. Но, оказывается, и на украинской земле есть вредители.

Их нашел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он сообщил, что у Украины 21 миллиард долларов – это около 500 миллиардов гривен - проблемных долгов. А накопилась такая сумма из-за махинаций банкиров. Все дело в том, что, по словам Гончарука, владельцы кредитных учреждений "вели себя неадекватно".

А еще, как выяснилось, с торговым балансом в стране тоже не все в порядке. Незалежная по этому показателю в минусе почти на 11 миллиардов долларов. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, увидев эти цифры, сразу заявил о риске дефолта в стране. По его мнению, новые долги просто убьют украинскую экономику. С ним согласна и аналитическая компания GfK. Она назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы.

Украинцев пока не удалось убедить в профессионализме и гениальности "Слуг народа". Даже такой сильный ход, как свободная продажа земли, они не оценили – и митингуют у здания Верховной рады. Идея о передаче в частные руки миллионов гектаров чернозема им не нравится – опасаются, что плодородные участки попадут в руки иностранцев.

Присоединились в эти дни к митингующим и противники изменений в Трудовом кодексе - поправки облегчают увольнение работников. Здесь же, у Рады, выступают с требованиями закрыть долги по зарплате шахтерам и отменить пошлины на ввоз автомобилей из Европы.

Так что миллион гривен – не такая уж и большая плата за стимуляцию мозговой деятельности народных избранников. Глядишь, и осенит кого-нибудь светлая идея. Может, на это и рассчитывал Зеленский, обещая украинцам новое экономическое чудо.

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