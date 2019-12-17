Жертвы "земельного майдана": у стен Рады пострадали около двух десятков полицейских

Вечернее заседание Рады сорвалось

В столкновениях у стен Верховной рады Украины пострадали, по предварительным данным, 17 полицейских. Задержаны 26 участников митинга, сообщил журналистам советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Представитель силового ведомства, тем не менее, подчеркнул, что каждый украинец имеет право на мирный протест.

"Вы должны были заметить, что никаких проблем или преград тем людям, которые были на площади, правоохранители не создавали. Полиция действовала в рамках своих полномочий. На данный момент у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских заведениях. Я думаю, что эта цифра может еще поменяться. Также у нас 26 задержанных правонарушителей", - рассказал Шкиряк, подводя итоги акции протеста.

Из-за столкновений между силовиками и протестующими в центре Киева 17 декабря заблокировано здание Верховной рады. Входы закрыты, внутрь никого не впускают. Аграрный комитет украинского парламента во вторник планировал рассмотреть поправки к закону, разрешающему свободный оборот сельхозземель. Но представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну, требуя рассмотрения 4 тысяч внесенных поправок. Заседание Рады закрылось, едва начавшись.

Тем временем полиция и бойцы Нацгвардии взяли здание Рады под усиленную охрану. Митингующие, которых возглавили представители партии "Национальный корпус", пошли на штурм, бросали в полицейских камни, палки и бутылки. Полиция, в свою очередь, взялась за разгон митинга, передает ТАСС.

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