Twitter-у нездоровится: о сбоях сообщают пользователи по всему миру

Барахлит соцсеть и в России

Пользователи популярного сервиса Twitter жалуются на серьезные сбои в работе соцсети. Проблемы возникли у подписчиков по всему миру – в том числе и в России.

О неполадках в работе Twitter сообщил и сервис Downdetector, который отслеживает стабильность популярных интернет-ресурсов. По его данным, неполадки начались примерно в 17:56 по московскому времени. Чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи в США, странах Европы и Латинской Америки, в Японии.

Жалобы подписчиков соцсети разделились поровну. Чуть более 50% сообщают о неполадках в работе приложений, остальные пишут о проблемах с сайтом, передает ТАСС.

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