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Очень скорая помощь: пациентка выпала на трассу из "неотложки"

19:25
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Потерю больной бригада обнаружила только в больнице

Уголовное дело возбуждено в Липецкой области по факту падения женщины из машины скорой помощи. Как отмечается в сообщении региональной прокуратуры, статья – "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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Инцидент произошел еще в апреле, однако сразу после происшествия в возбуждении дела в отношении фельдшера скорой было отказано – несмотря на очевидные признаки преступления. Теперь за дело взялась прокуратура.

1 апреля 2019 года бригада скорой медицинской помощи Задонской межрайонной больницы приехала по вызову к женщине. Пациентку отвезли в лечебное учреждение– однако оттуда, из-за подозрения на инсульт, было решено перевезти ее в Липецкую областную клиническую больницу.

Во время перевозки состояние женщины ухудшилось. На просьбу оказать помощь фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Больная встала с сиденья и облокотилась на одну из створок дверей. Дверь, которая, как оказалось, не была закрыта на защелку-фиксатор, открылась. Женщина выпала на трассу, получила тяжелый перелом бедра и челюсти.

Отсутствие пациентки в машине бригада обнаружила лишь по прибытию в больницу. Медики вернулись по своему маршруту – но к этому времени лежащую на дороге женщину уже опрашивали сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

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