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Медведев призвал решить проблему обеспечения детей-сирот жильем

22:30
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Проблема носит застарелый характер

Правительство России вместе с регионами должно в течение шести лет полностью ликвидировать задолженность по обеспечению детей-сирот жильём. Такое решение было принято во вторник по итогам совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами и главами профильных ведомств, передает "ТВ Центр".

Как отметил председатель правительства, проблема носит застарелый характер. По правилам, дети, оставшиеся без попечения родителей, должны получать квартиры по достижении 18 лет. Но на практике образуется очередь. Ожидание в ней затягивается иногда до 10 лет, и людям приходится обращаться в суд.

В ближайшие годы необходимо будет предоставить жильё 280 тысячам сирот. В этом году новоселье отметят чуть более 26 тысяч очередников, и такие темпы, очевидно, недостаточны. Предоставлять жильё должны регионы, денег у многих не хватает. Помощь из федерального бюджета со следующего года будет заметно увеличена. Региональным властям надлежит обеспечить эффективное использование всех средств.

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