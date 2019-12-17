Хуже, чем в Африке: Украине предрекли ужасный голод

Последней каплей станет закон о продаже земель

Украине в ближайшее время грозит голод. Этого не избежать, если сегодняшние украинские власти все же примут закон о продаже земель, предупредила бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко уверена, что после принятия закона земля превратится в спекулятивный товар. Она перейдет во владение корпораций, которые не будут заботиться об экологии, передает "Дни.ру".

"Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения – будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения", — заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" напомнила украинцам о судьбе Мадагаскара. Сельхозугодья на острове были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения. Такая же судьба ожидает Украину, уверена Тимошенко.

Митинги против принятия закона о продаже земли весь день шли в центре Киева. Протестующие метали в полицейских камни и бутылки. В результате около 2 десятков стражей порядка попали в больницы с ранениями.

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