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Стрельба в казино в США, трое погибших

20:45
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Нападавшего застрелили полицейские

Стрельба в американском городе Грейт Фолс, штат Монтана. Выстрелы раздались рано утром в  игорном заведении Emerald Casino. Прибывшие по вызову медики обнаружили три тела.
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"Сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений", - сообщается на странице полиции Грейт-Фолс в соцсети Facebook.

По данным стражей порядка, неподалеку от места происшествия расположена начальная школа. Она будет закрыта – хотя ни учащиеся, ни сотрудники не имели к инциденту отношения, передает телеканал NBC Montana.

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