ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские сенаторы включили антироссийские санкции в оборонный бюджет

21:13
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Пентагону выделили 738 миллиардов долларов

Дональд Трамп уже приготовил перо: президент США готов подписать оборонный бюджет, одобренный 17 декабря сенатом. В финансовый документ заложено противодействие России в различных областях.
Лавров: США уже не остановят "Северный поток-2"

Вашингтон в этот раз выделил на оборону 738 миллиардов долларов. В эту сумму включены, в частности, санкции против "Северного потока-2", а также 300 миллионв на военную помощь страдающей от "российской агрессии" Украине.

Борьба американских властей с российским газопроводом не по нраву некоторым европейским союзникам США – в частности, Берлину. По данным немецких СМИ, правительство Меркель готово "реагировать конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока - 2". В кабинете Меркель считают, что газопровод можно достроить за месяц – и до санкций дело просто не дойдет. Однако в компании Nord Stream 2 заявили, что планируют завершить работы за несколько месяцев, передает  РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Танки M1 Abrams вооруженных сил США
Танки M1 Abrams вооруженных сил США
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.