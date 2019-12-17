Американские сенаторы включили антироссийские санкции в оборонный бюджет

Пентагону выделили 738 миллиардов долларов

Дональд Трамп уже приготовил перо: президент США готов подписать оборонный бюджет, одобренный 17 декабря сенатом. В финансовый документ заложено противодействие России в различных областях.

Вашингтон в этот раз выделил на оборону 738 миллиардов долларов. В эту сумму включены, в частности, санкции против "Северного потока-2", а также 300 миллионв на военную помощь страдающей от "российской агрессии" Украине.

Борьба американских властей с российским газопроводом не по нраву некоторым европейским союзникам США – в частности, Берлину. По данным немецких СМИ, правительство Меркель готово "реагировать конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока - 2". В кабинете Меркель считают, что газопровод можно достроить за месяц – и до санкций дело просто не дойдет. Однако в компании Nord Stream 2 заявили, что планируют завершить работы за несколько месяцев, передает РИА Новости.

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