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Арсенал в 10 тысяч единиц изъят у жителя Украины

21:49
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Мужчину подозревают в покушении на местного судью

Настоящий арсенал изъяли стражи порядка в украинском городе Ровно у местного жителя. У 45-летнего мужчины нашли более 10 тысяч единиц боеприпасов и оружия. Вооружение, которым можно было снарядить небольшую армию, он хранил у себя в гараже.
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Следователи наведались к жителю Ровно в рамках расследования дела о покушении на убийство судьи Ровенского городского суда.

"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ", - сказано в сообщении Национальной полиции Украины. Кроме того, обнаружен подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок и более 10 тысяч патронов различных калибров.

Боеприпасы и оружие отправлены на экспертизу. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, передает РИА Новости.

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