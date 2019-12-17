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Захарова удивлена отсутствием реакции ЕС на события в Киеве

22:12
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Дипломат ждет призывов к украинским властям

Мария Захарова ожидает реакции из европейских столиц на события в Киеве. Официальный представитель МИД России удивлена отсутствием призывов к украинским властям.
Захарова высказалась об отказе Киева пропускать журналистов из России

"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?" - написала Захарова в Facebook.

Митинги протеста у здания Верховной рады в Киеве начались 16 декабря. Активисты выступили против земельной реформы, законопроект намеревались рассматривать депутаты. Акцию протеста разогнала полиция. Часть участников митинга пыталась спастись бегством, однако их догнали сотрудники Нацгвардии. Людей повалили на земли и избивали дубинками. Активисты в долгу не остались, в полицейских летели камни и бутылки, напоминает ТАСС.

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