Лишний вес назвали фактором развития рака груди

Полные люди болеют чаще

Группа американских ученых установила, что снижение веса позволяет женщинам уменьшить риск возникновения рака молочной железы.

Исследователи из Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здоровья Т. Х. Чана проанализировали состояние более чем 180 тысяч женщин в возрасте от 50 лет и старше. Их вес измерили трижды: в начале исследования, через пять лет, а затем спустя четыре года.

Оказалось, что у женщин, которые похудели на 2 - 4,5 килограмма, риск возникновения рака груди снижался на 13% по сравнению с теми, чей вес оставался прежним. У сбросивших 4,5 - 9 килограммов этот показатель составлял 16%. Что касается испытуемых, избавившихся от 9 и более килограммов, то они рисковали заболеть раком на 26% меньше, чем другие.

Отмечается, что это исследование особенно важно для жителей США, многие из которых страдают от ожирения. "Эти результаты могут мотивировать две трети американок, имеющих лишний вес, сбросить несколько килограммов. Даже если вы набрали вес после 50 лет, еще не поздно снизить риск возникновения рака груди", - заявил Лорен Терас, один из авторов исследования, передает EurekAlert!.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"