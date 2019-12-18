ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лишний вес назвали фактором развития рака груди

08:35
  • среда
  • 18 декабря 2019

Полные люди болеют чаще

Группа американских ученых установила, что снижение веса позволяет женщинам уменьшить риск возникновения рака молочной железы. 
Ученые нашли цветок – убийцу рака

Исследователи из Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здоровья Т. Х. Чана проанализировали состояние более чем 180 тысяч женщин в возрасте от 50 лет и старше. Их вес измерили трижды: в начале исследования, через пять лет, а затем спустя четыре года. 

Оказалось, что у женщин, которые похудели на 2 - 4,5 килограмма, риск возникновения рака груди снижался на 13% по сравнению с теми, чей вес оставался прежним. У сбросивших 4,5 - 9 килограммов этот показатель составлял 16%. Что касается испытуемых, избавившихся от 9 и более килограммов, то они рисковали заболеть раком на 26% меньше, чем другие.

Отмечается, что это исследование особенно важно для жителей США, многие из которых страдают от ожирения. "Эти результаты могут мотивировать две трети американок, имеющих лишний вес, сбросить несколько килограммов. Даже если вы набрали вес после 50 лет, еще не поздно снизить риск возникновения рака груди", - заявил Лорен Терас, один из авторов исследования, передает EurekAlert!.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полная женщина
Полная женщина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.